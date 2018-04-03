Специалисты определяют источник появления нефтяных пятен на Волге под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апреля. / ТАСС /. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству экологии и природных ресурсов области взять на особый контроль вопрос загрязнения реки Волга нефтепродуктами. Накануне в районе Борского моста на выезде из Нижнего Новгорода на реке появились нефтяные пятна, которые будут локализовывать плавучими заграждениями. Об этом ТАСС во вторник сообщили в региональном министерстве экологии.

"Для локализации нефтяных пятен на поверхности воды планируется использовать плавучие заграждения. Минэкологии совместно с профильными структурами готовит комплексное обследование территории, примыкающей к Волге, и расположенных на ней предприятий, чтобы определить источник загрязнения реки", — сообщили в министерстве.

Во вторник министр экологии и природных ресурсов региона Арсений Дряхлов провел совещание с представителями администрации Нижнего Новгорода, ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также региональным управлением Росприроднадзора. Для определения источника загрязнения, а также для оценки ущерба создана межведомственная рабочая группа.

Как сообщил ТАСС председатель комитета регионального парламента по экологии и природопользованию Владислав Атмахов, который также получал жалобы от жителей на появление нефтяных пятен на реке около Борского моста, в среду состоится выездное совещание специалистов и местных властей для определения источника загрязнения и оценки ущерба. Также специалисты возьмут необходимые пробы для исследования характера загрязнения.

"Я бы это назвал так — постоянные идущие [нефтяные пятна] — весна, понимаете, очень сложно предположить, откуда они вытекают. Мы увидели [во время облета территории], что они текут, а откуда — скажут специалисты. Может быть это стройка, может быть ТЭЦ, старые склады нефтебазы, огромное количество причин", — сказал Атмахов.

Как отметили в региональном министерстве экологии, река Волга является объектом федерального государственного экологического надзора, осуществляемого на территории Нижегородской области департаментом Росприроднадзора по ПФО.