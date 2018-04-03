Выбросы в атмосферу в Свердловской области за пять лет сократились на 17%

ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 апреля. / ТАСС /. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Свердловской области за последние пять лет снизились более чем на 17%. Об этом во вторник сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов на пленарном заседании в рамках III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» в Екатеринбурге.

"За пять лет экологическая ситуация в Свердловской области оценивается как стабильная. За пять лет мы более чем на 17% снизили выбросы в атмосферный воздух, на 20% сократили объем использованной воды и на 15% — выбросы загрязненной воды в поверхностные водные объекты. Еще одна из стратегических задач — это улучшение качества очистных сооружений, в области их находится 327, из них — обеспечивающих нормативную очистку — только 87. Поэтому наша основная задача — это улучшение качества работы очистных сооружений и снижение выбросов загрязненных сточных вод в наши водные объекты", — сказал он.

Он также добавил, что вопросы обеспечения экологической безопасности легли в основу направления «Комфортная среда проживания» программы «Пятилетка развития», инициированной губернатором Евгением Куйвашевым на 2017-2021 годы.

"Это направление состоит из пяти шагов: это увеличение объема жилищного строительства, в том числе эконом-класса, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, благоустройство общественных и дворовых территорий, обеспечение безопасного и эффективного обращения с отходами и безопасности граждан", — уточнил Кузнецов.

ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов».