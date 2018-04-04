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Во всех муниципалитетах Подмосковья будет введен раздельный сбор мусора
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Во всех муниципалитетах Подмосковья будет введен раздельный сбор мусора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Систему раздельного сбора отходов введут в Московской области в 2019 году.
Система раздельного сбора мусора появится во всех муниципальных образованиях Подмосковья в 2019 году. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу Министерства экологии и природопользования Московской области Александра Когана.
По его словам, уже есть четко выработанная система.
"Задача, которую перед нами поставил губернатор, чтобы с 1 января 2019 года во всех 100% городах Московской области был раздельный сбор отходов", — подчеркнул министр.
Также Коган отметил, что раздельный сбор отходов поддерживают более 90% жителей региона.
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