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Роспотребнадзор назвал 4 района Красноярска с самым грязным воздухом
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Роспотребнадзор назвал 4 района Красноярска с самым грязным воздухом 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Специалисты Роспотребнадзора назвали самые загрязнённые районы Красноярска. Грязный воздух был выявлен в 4 районах города.
По итогам проверки, нестандартные пробы регистрировались на территории Октябрьского, Ленинского, Советского и Центрального районов. Превышение нормативов было обнаружено в 7 пробах из 200:
по взвешенным веществам до 1,1 ПДК;по взвешенным частицам PM10 до 1,6 ПДК;по взвешенным частицам PM2,5 в пределах 1,07… 2,85 ПДК.
Кстати, всего в марте было проведено 200 исследований. Пробы воздуха брали по показателям: азота диоксид, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM10 и PM2,5, сера диоксид, смолистые вещества, углерода оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые.
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