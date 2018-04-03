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На КЭФ обсудят проблемы законодательства и экологии
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На КЭФ обсудят проблемы законодательства и экологии 

РИА «ФедералПресс» 14 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сейчас законодательство предусматривает несколько форм компенсации за негативное влияние на окружающую среду: возмещение вреда, внедрение и усовершенствование новых технологий, проведение природоохранных мероприятий и другие. Социально ответственные предприятия вкладывают большие средства в экологические мероприятия. Задача государства — стимулировать этот процесс.
Как отмечает Михаил Бабенко, один из участников круглого стола, эксперт Всемирного фонда дикой природы, решить экологические проблемы только за счет государства невозможно, поэтому бизнес все чаще финансирует природоохранные проекты. На круглом столе как раз и будет обсуждаться активизация работы бизнеса в этой сфере, в том числе и законодательные аспекты этой деятельности. Так, компании, проводящие природоохранные мероприятия, имеют право на понижение размера платы, но механизм зачета средств в законе не до конца определен, и часто подобные вопросы переносятся на рассмотрение в суды. На круглом столе представители властных органов, природоохранных и общественных организаций, бизнеса обсудят, как устранить пробелы в законодательстве и тем самым повысить эффективность охраны окружающей среды в стране
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