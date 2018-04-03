На КЭФ обсудят проблемы законодательства и экологии

Сейчас законодательство предусматривает несколько форм компенсации за негативное влияние на окружающую среду: возмещение вреда, внедрение и усовершенствование новых технологий, проведение природоохранных мероприятий и другие. Социально ответственные предприятия вкладывают большие средства в экологические мероприятия. Задача государства — стимулировать этот процесс.