Зеленые офисы повышают иммунитет и креативность

В среду, 4 апреля, в Москве при поддержке столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды стартует экологическая акция «Зеленый офис».

По данным Росстата на 2016 год, в России работают более 72 миллионов человек, причем 34 миллиона из них трудятся в офисах. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы знает, как сделать рабочее место комфортным, чтобы сотрудникам, которые проводят на работе не менее восьми часов в день, не пришлось беспокоиться за свое здоровье.

Многие столичные компании с увлечением берутся за вопросы экологизации рабочего пространства. Акция «Зеленый офис» проходит уже пятый раз, призывая компании к энерго— и ресурсосбережению, созданию благоприятных условий для сотрудников, популяризации здорового образа жизни. В период с 2014 года к акции присоединились 560 российских и зарубежных компаний, работающих в Москве.

— Наша задача, — говорит руководитель департамента Антон Кульбачевский , — чтобы с каждым годом количество компаний, участвующих в ней, росло. И мы видим, что заинтересованность есть, это в первую очередь связано с имиджем компаний. И экологическая сознательность здесь тоже играет немаловажную роль — ведь, используя экоматериалы в своем офисе, разделяя отходы, экономя электричество, руководство компаний заботится и о состоянии окружающей среды, и о здоровье своих сотрудников.

Участие в конкурсе повышает имидж экологически ориентированных организаций, позволяет узнать о способах внедрения ресурсосберегающих технологий в офисах, экономических и экологических плюсах создания «зеленого» помещения.

В рамках акции «Зеленый офис — 2018» участники смогут посетить тематические образовательные мероприятия, встретиться с экспертами в области устойчивого развития, а также стать лауреатом конкурса и побороться за победу в 10 номинациях. Среди них, например, «Лучшая экологическая политика компании», «Лучшая система ответственных закупок», «Самое экологически безопасное рабочее место».

СПРАВКА

Участие в акции «Зеленый офис» бесплатное. К ней может присоединиться любая компания, для этого достаточно до 15 мая заполнить заявку на сайте зеленыйофис.com. Специалисты уверяют, что у сотрудников, участвующих в акции, повышается креативность, работоспособность и иммунитет.