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Организован общественный экологический контроль за полигоном «Ядрово»
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Организован общественный экологический контроль за полигоном «Ядрово» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИАМО
Начала работу независимая группа общественного экологического контроля за ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово» и социально-экологической обстановкой в Волоколамском районе Московской области, сообщает Nation News. Это инициатива регионального штаба Общероссийского национального фронта.
В группу мониторинга вошли члены регионального штаба ОНФ, специалисты в области обращения с отходами и медицины, гражданские активисты, представители органов местного самоуправления.
Как отметили активисты ОНФ, граждане имеют право на полные и достоверные данные о состоянии окружающей среды и последствиях воздействия на неё тех или иных опасных объектов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл совещание на полигоне «Ядрово».
RT на русском: последние новости
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