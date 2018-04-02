Организован общественный экологический контроль за полигоном «Ядрово»

Начала работу независимая группа общественного экологического контроля за ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово» и социально-экологической обстановкой в Волоколамском районе Московской области , сообщает Nation News. Это инициатива регионального штаба Общероссийского национального фронта.

В группу мониторинга вошли члены регионального штаба ОНФ, специалисты в области обращения с отходами и медицины, гражданские активисты, представители органов местного самоуправления.

Как отметили активисты ОНФ, граждане имеют право на полные и достоверные данные о состоянии окружающей среды и последствиях воздействия на неё тех или иных опасных объектов.