Матвиенко: ликвидация крупной свалки вернет Кисловодску 4 га земли и улучшит экологию

КИСЛОВОДСК , 2 апреля. / ТАСС /. Свалка строительных отходов и мусора у Нового городского озера в Кисловодске вошла в государственную программу экологической безопасности, документация уже практически готова, до конца года свалку должны ликвидировать. Об этом заявила в понедельник в Кисловодске журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своей рабочей поездки по объектам курортной инфраструктуры.

"Объект в программе, деньги выделены. Это позволит высвободить, рекультивировать 4 га земли. Это в Кисловодске, где каждый метр дорого стоит. Там предполагается создание рекреационной зоны", — рассказала она.

Матвиенко отметила, что для Кисловодска вопросы экологии имеют особое значение, поскольку напрямую связаны с сохранностью источников природной минеральной воды, высоко ценящейся во всем мире. Спикер Совета Федерации сообщила, что власти города-курорта также подготовят новые проекты в сфере улучшения экологии, которые сенатор поможет продвигать. «Мы договорились, что власти подготовят свои предложения по дальнейшим экологическим работам, — тут еще есть над чем поработать, — а я постараюсь помочь, чтобы на реализацию этих проектов были выделены необходимые финансовые ресурсы. Экология — это задача номер один для Кисловодска», — сказала Матвиенко.