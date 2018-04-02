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Матвиенко: ликвидация крупной свалки вернет Кисловодску 4 га земли и улучшит экологию
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Матвиенко: ликвидация крупной свалки вернет Кисловодску 4 га земли и улучшит экологию 

ТАСС 1 час назад
КИСЛОВОДСК, 2 апреля. /ТАСС/. Свалка строительных отходов и мусора у Нового городского озера в Кисловодске вошла в государственную программу экологической безопасности, документация уже практически готова, до конца года свалку должны ликвидировать. Об этом заявила в понедельник в Кисловодске журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своей рабочей поездки по объектам курортной инфраструктуры.
"Объект в программе, деньги выделены. Это позволит высвободить, рекультивировать 4 га земли. Это в Кисловодске, где каждый метр дорого стоит. Там предполагается создание рекреационной зоны", — рассказала она.
Матвиенко отметила, что для Кисловодска вопросы экологии имеют особое значение, поскольку напрямую связаны с сохранностью источников природной минеральной воды, высоко ценящейся во всем мире. Спикер Совета Федерации сообщила, что власти города-курорта также подготовят новые проекты в сфере улучшения экологии, которые сенатор поможет продвигать. «Мы договорились, что власти подготовят свои предложения по дальнейшим экологическим работам, — тут еще есть над чем поработать, — а я постараюсь помочь, чтобы на реализацию этих проектов были выделены необходимые финансовые ресурсы. Экология — это задача номер один для Кисловодска», — сказала Матвиенко.
Как сообщалось ранее, Ставрополье в 2018 году получит 108,5 млн рублей на рекультивацию свалок в Кисловодске и Светлограде по программе Минприроды РФ «Чистая страна». В Кисловодске, в прибрежной защитной полосе реки Подкумок на несанкционированной свалке площадью свыше 4,4 га скоплено более 71,5 тыс. тонн строительных отходов V класса опасности. Непосредственному негативному влиянию свалки подвержено население около 1 млн человек в населенных пунктах, расположенных ниже по течению реки Подкумок, особую опасность свалка представляет для гидроминеральной базы города-курорта. Проектом предусмотрен вывоз отходов на полигон ООО «Сфера-М» в Георгиевске, а Новое озеро планируется использовать как объект отдыха и рекреации жителей и гостей Кисловодска.
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