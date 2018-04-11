Качество воды в Ростове соответствует норме

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение нормативного качества водопроводной воды в городе Ростове, успешно реализован.

— На сегодня по результатам анализа проб, проведенного лабораторией Роспотребнадзора , вода, поступающая в систему водоснабжения Ростова, соответствует установленным гигиеническим нормативам и безопасна для здоровья населения, — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — Сотрудники нашего департамента совместно с природоохранной прокуратурой проводят проверку по факту загрязнения реки Устье.

Ситуация в Ростове находится на постоянном контроле КЧС Ростовского района и оперативного штаба, созданного в Правительстве Ярославской области. Мониторинг качества воды ведут водоканал, департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и Роспотребнадзор.