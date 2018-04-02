Как собираются решать проблемы республиканских лесов?

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии, в этом году впервые за 17 лет на лесоустроительные работы власти КБР направят более 30 млн рублей.

В первую очередь займутся межеванием и постановкой лесных участков на государственный кадастровый учёт.

«Я рад, что власти нашей республики наконец-то занялись проблемами лесного хозяйства, — говорит краевед Виктор Котляров. — Когда-то Кабардино-Балкария славилась на весь мир своими буковыми лесами и сосновыми рощами. К сожалению, сейчас от этого богатства почти ничего не осталось. Леса хищнически уничтожали в основном в 90-е годы.

Сейчас деревья почти не рубят благодаря, в частности, почти стопроцентной газификации республики. Но на месте ранее спиленных новые деревья не сажают, и это печалит. Ещё одна проблема — обилие мусорных свалок в лесах».