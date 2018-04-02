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В парке «Покровское-Стрешнево» расскажут о повадках бобров
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В парке «Покровское-Стрешнево» расскажут о повадках бобров 

Префектура СЗАО города Москвы 2 апреля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
ГПБУ «Мосприрода» приглашает в пятницу, 6 апреля, всех желающих на бесплатную экскурсию «Жемчужины природно-исторического парка „Покровское-Стрешнево“. Любители природы смогут собственными глазами увидеть хатку бобров, а также узнать много интересного о повадках этих животных.
— Посетив экскурсию, вы также познакомитесь с множеством интересных фактов из жизни растений парка „Покровское-Стрешнево“, — отметили в пресс-службе ГПБУ „Мосприрода“.
Начало экскурсии в 14.00. Место сбора участников у родника „Царевна-лебедь“. Вход свободный. Ограничение по возрасту 6+.
Узнать более подробную информацию и записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (499) 557-03-48.
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