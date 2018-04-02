Студенты ДГУНХ взялись «За живое!» и запустили в Дагестане экологический рейд

Дагестане приступили к реализации экологического проекта «За живое!», поддержанного на молодежном форуме СКФО «Машук-2017».

Проект направлен на создание экологических отрядов на базе высших и средних учебных заведений республики, которые в течение трех месяцев еженедельно проведут более двадцати экологических рейдов в разных районах и городах республики.

В рамках проекта студенты Дагестанского государственного университета народного хозяйства привели в порядок территорию бархана «Сарыкум»

«Мы очень рады, что столь актуальный для Дагестана проект нашел поддержку на форуме «Машук». Мы долго к этому шли, и вот сегодня состоялся первый экологический рейд в рамках проекта «За живое». Мы с успехом расчистили территорию, относящуюся к бархану, и теперь здесь стало намного уютнее. Надеемся, что такой же теплый прием, который нам оказали сотрудники данного природного комплекса, ждет нас и в остальных точках республики. От лица организационной группы проекта также хотелось бы выразить благодарность Министерству природных ресурсов и экологии Республики Дагестан за всестороннюю поддержку», — говорит руководитель проекта, сотрудник Комитета по делам молодежи ДГУНХ Анисат Максудова.

Приоритетными задачами проекта являются популяризация экологического движения в Дагестане и воспитание у молодежи желания решать экологические проблемы в республике.

Фото: Комитет по делам молодежи ДГУНХ.