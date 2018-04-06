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Экологи попросили воронежцев не покупать на Благовещение диких птиц
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Экологи попросили воронежцев не покупать на Благовещение диких птиц 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Зяблики, щеглы и овсянки погибают, после того как их выпускают.
Воронежцам не рекомендуют покупать на Благовещение диких птиц. С такой просьбой к жителям города обращаются в Департаменте природных ресурсов и экологии. Говорят, зяблики, щеглы и овсянки погибают, после того как их выпускают. За неделю или две до праздника торговцы отлавливают птиц и держат в тесных клетках без соответствующего ухода. Для крылатых это стресс, поэтому на воле, у многих нет сил долететь даже до ближайшего дерева. Специалисты же советуют выпускать в небо голубей.
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