Экологи попросили воронежцев не покупать на Благовещение диких птиц

Зяблики, щеглы и овсянки погибают, после того как их выпускают.

Воронежцам не рекомендуют покупать на Благовещение диких птиц. С такой просьбой к жителям города обращаются в Департаменте природных ресурсов и экологии. Говорят, зяблики, щеглы и овсянки погибают, после того как их выпускают. За неделю или две до праздника торговцы отлавливают птиц и держат в тесных клетках без соответствующего ухода. Для крылатых это стресс, поэтому на воле, у многих нет сил долететь даже до ближайшего дерева. Специалисты же советуют выпускать в небо голубей.