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Разработан план экологической реабилитации водных объектов РФ
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Разработан план экологической реабилитации водных объектов РФ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ходе реабилитации предполагается очистить берега и прибрежные акватории от мусора, сообщил журналистам глава Минприроды России Сергей Донской.
Помимо этого важным направлением является оздоровление водных объектов.
"В 2018 году предстоит реструктурировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал с учетом его продления на шесть лет. Определены также планы по сохранению Телецкого озера и развитию прилегающей к нему территории. Работа по снижению загрязнения Волги начата в прошлом году и будет активно наращиваться в этом", — проинформировал Донской.
Вся работа будет проходить с привлечением волонтеров.
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