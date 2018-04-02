Разработан план экологической реабилитации водных объектов РФ

России Сергей Донской. В ходе реабилитации предполагается очистить берега и прибрежные акватории от мусора, сообщил журналистам глава Минприроды

Помимо этого важным направлением является оздоровление водных объектов.

"В 2018 году предстоит реструктурировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал с учетом его продления на шесть лет. Определены также планы по сохранению Телецкого озера и развитию прилегающей к нему территории. Работа по снижению загрязнения Волги начата в прошлом году и будет активно наращиваться в этом", — проинформировал Донской.

Вся работа будет проходить с привлечением волонтеров.