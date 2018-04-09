Экологическая акция по сбору отходов «Разделяй и используй» стартовала в Москве

Акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй» началась в Москве 9 апреля, она продлится до 22 апреля, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Мельников

«Главная задача проекта — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. С 9 апреля по 22 апреля на территориях 10 административных округов специально маркированные мобильные пункты объедут 50 школ, 10 вузов и 10 торговых центров, делая часовые остановки», — сказал он.

В рамках акции на переработку можно будет сдать бумагу и картон, пластик, металл, стекло, оргтехнику. «В прошлом году было собрано 33,5 тонны отходов. В этом году мы планируем собрать больше. Но, естественно, все будет зависеть от активности города», — сказал он.

Замглавы департамента также отметил, что адреса, даты и время работы мобильных пунктов, а также правила сдачи мусора можно узнать на сайте акциярсо.москва. Кроме того, информация об акции предоставляется по телефону +7 (495) 545-54-01.