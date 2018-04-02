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Акция «Зеленый офис» стартует в Москве 4 апреля
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Акция «Зеленый офис» стартует в Москве 4 апреля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Используя экоматериалы в своем офисе, разделяя отходы, экономя электричество, руководство компаний заботится и о состоянии окружающей среды, и о здоровье своих сотрудников. За пять лет участниками акции стали более 560 российских и зарубежных компаний, работающих в Москве. И эта цифра, без сомнения, будет расти", — сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.
В рамках акции участники познакомятся с международными экологическими стандартами и узнают, как использовать ресурсосберегающие технологии. Также компании могут принять участие в конкурсе в номинациях «Лучшая экологическая политика компании», «Лучшие внедренные экотехнологии» и других.
29 марта в правительстве Москвы обсудили состояние окружающей среды в Москве в 2017 году и задачи на 2018 год. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, экологическая ситуация в Москве в 2017 году улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В целом за последние 10 лет отмечается положительная динамика по всем показателям — улучшаются экологические характеристики воздуха, воды и почвы в Москве.
Важнейшими задачами на текущий год станут снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха на 30% вблизи автотрасс и на 20% на жилых территориях города, повышение класса качества воды поверхностных водных объектов города Москвы, снижение загрязнения грунтовых вод и сокращение потерь воды на 20–25%, а также реабилитацию почвенного покрова на 17% территории города Москвы.
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