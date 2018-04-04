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Акция «Зеленый офис 2018» стартовала в Москве
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Акция «Зеленый офис 2018» стартовала в Москве 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Акция «Зеленый офис 2018» стартовала в столице, сообщила Агентству городских новостей «Москва» заместитель начальника управления особо охраняемых природных территорий департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Ольга Сосницкая.
«Акция стартовала сегодня и проходит у нас пятый год, по тенденции ежегодно рост компаний-участников 10%. На данный момент у нас уже подано 75 заявок, мы принимаем их до мая, а итоги подведем к 6 июня. Победителям будет выдан сертификат о том, что они работают в «зеленых офисах». И ценность, конечно же, не в сертификате, а в том, что руководство компании и сотрудники создают экологически чистое пространство», — сказала О. Сосницкая.
Уточняется, что основные требования к участникам: максимальное использование дневного света в офисе для экономии электроэнергии, экономия воды, раздельный сбор отходов и сдача их в специальные пункты, отсутствие нарушений рабочего режима, сотрудники должны применять двустороннюю печать и использовать канцтовары, изготовленные после вторичной переработки отходов.
В рамках акции участники также смогут посетить тематические образовательные мероприятия, встретиться с экспертами и стать лауреатами в 10 номинациях: «Лучшая экологическая политика компании», «Лучшая программа по экологическому просвещению сотрудников», «Лучшие результаты в сфере энерго-эффективности», «Самая эффективная система управления отходами», «Лучшие результаты в сфере рационального водопотребления», «Лучшая система ответственных закупок», «Лучшие внедренные эко-технологии», «Самый высокий уровень экологической сознательности сотрудников», «Самое экологически безопасное рабочее место», «Лучшая система учета экологических показателей деятельности».
В 2017 г. победителями конкурса стали: ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Торгово-производственный холдинг «Русклимат», ЗАО «Биокад», ЗАО «Меркурий Сити Тауэр», МРФ «Центр „ПАО „Ростелеком“, ООО „Адидас“, ООО „Дж. Т. И. Россия“, ГБОУ Школа №2088, MAYKOR, ООО „Эйвон Бьюти Продактс Компани“.
Агентство «Москва»: последние новости
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 Ещё 8 источников 
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