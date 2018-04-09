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Акция по раздельному сбору мусора стартует в Москве с понедельника
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Акция по раздельному сбору мусора стартует в Москве с понедельника 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Экоакция «Разделяй и используй» по раздельному сбору отходов пройдет в Москве с 9 по 22 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
«В шестой раз в Москве пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй». Старт акции даст руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский», — говорится в сообщении.
Главная задача проекта — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку.
С 9 апреля по 22 апреля на территориях десяти административных округов Москвы можно будет сдать отходы. Специально маркированные мобильные пункты объедут 50 школ, десять вузов и десять наиболее посещаемых мест города, делая часовые остановки. В рамках акции на переработку можно будет сдать следующие виды отходов: бумагу и картон; пластик; металл; стекло; оргтехнику.
Московские школы уже не первый год активно участвуют в экологических проектах. В рамках акции будет проходить конкурс: школы-победители, занявшие первые три места за сбор и передачу на переработку наибольшего количества отходов по весу, получат награды.
Актуальную информацию об адресной программе акции можно узнать по телефону горячей линии: +7 (495) 545-54-01. Уточнение по адресам, датам и времени работы мобильных пунктов, а также правила сдачи мусора можно будет узнать на сайте: www.акциярсо.москва.
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