Акция по раздельному сбору мусора стартует в Москве с понедельника

Экоакция «Разделяй и используй» по раздельному сбору отходов пройдет в Москве с 9 по 22 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«В шестой раз в Москве пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй». Старт акции даст руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский», — говорится в сообщении.

Главная задача проекта — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку.

С 9 апреля по 22 апреля на территориях десяти административных округов Москвы можно будет сдать отходы. Специально маркированные мобильные пункты объедут 50 школ, десять вузов и десять наиболее посещаемых мест города, делая часовые остановки. В рамках акции на переработку можно будет сдать следующие виды отходов: бумагу и картон; пластик; металл; стекло; оргтехнику.

Московские школы уже не первый год активно участвуют в экологических проектах. В рамках акции будет проходить конкурс: школы-победители, занявшие первые три места за сбор и передачу на переработку наибольшего количества отходов по весу, получат награды.

Актуальную информацию об адресной программе акции можно узнать по телефону горячей линии: +7 (495) 545-54-01. Уточнение по адресам, датам и времени работы мобильных пунктов, а также правила сдачи мусора можно будет узнать на сайте: www.акциярсо.москва.