Белых медведей с Земли Франца-Иосифа впервые обследуют на ядовитые химические загрязнители

АРХАНГЕЛЬСК , 2 апреля. / ТАСС /. Ученые в апреле 2018 года впервые обследуют белых медведей с острова Земля Александры в составе архипелага Земля Франца-Иосифа на содержание в организме пестицидов и других ядовитых химических веществ. Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев, работы по обследованию белых медведей на Земле Франца-Иосифа в 2018 году возобновятся после шестилетнего перерыва.

"Мы решили возобновить работы по отлову и мечению (надеванию ошейника с передающим устройством — прим. ТАСС) белых медведей, которые проводились на Земле Франца-Иосифа с 2010 по 2012 год. Изменилась наша стратегия: раньше мы брали кровь на генетические исследования и наличие заболеваний, а шерсть — на загрязнения тяжелыми металлами и ртутью. Теперь будем брать еще и пробы жира на стойкие органические загрязнители — полихлорированные бифенилы (относятся к группе стойких органических загрязнителей, мониторинг которых в воздухе, воде и почве является обязательным в развитых индустриальных странах вследствие их высокой опасности для окружающей среды — прим. ТАСС), различные пестициды, гербициды, то, что выносится реками в море и по пищевой цепочке попадает в организм", — рассказал ТАСС Мордвинцев.

Как пояснил ТАСС заместитель директора по науке национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин, в апреле работы по исследованию белых медведей проводить на архипелаге удобнее всего. «Полярная ночь закончилась, есть возможность перемещаться, поскольку еще хороший снеговой покров. Это хороший период, когда медведей можно наблюдать. Это время, когда медведицы с медвежатами выходят из берлог», — пояснил Мизин.

Ученые будут работать на Земле Александры до конца апреля. «Далее, в июне-июле, у нас запланированы работы на островах Вилькицкого и Шокальского в Карском море, а в августе-начале сентября достигнута договоренность с заповедником „Остров Врангеля“ о проведении совместных российско-американских исследования белых медведей на острове Врангеля », — рассказал Мордвинцев.