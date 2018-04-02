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Более 2 млрд рублей направят на переработку отходов в Орловской области до 2026 года
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Более 2 млрд рублей направят на переработку отходов в Орловской области до 2026 года 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 2 апреля. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков утвердил целевую программу, согласно которой в регионе построят пять комплексов переработки бытовых отходов и четыре межмуниципальных мусороперегрузочных станции. На эти цели до 2026 года будет направлено свыше 2 млрд рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе областного правительства.
"Региональная целевая программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области» будет действовать до 2026 года. Общий объем финансирования составит — 2,05 млрд рублей, большая часть средств — 1,2 млрд, поступит из федерального бюджета, около 735 млн — от частных инвесторов, 114 млн — из бюджета области", — сказали в пресс-службе.
Основные работы — строительство и введение в эксплуатацию пяти комплексов переработки мусора, планируется завершить к 2020 году. «По одному такому комплексу создадут в Орле, Мценском, Орловском, Ливенском и Троснянском районах. Также построят четыре межмуниципальные мусороперегрузочные станции. Это своего рода перевалочные пункты, откуда отходы будут направлять на утилизацию, их общая мощность — 120 тысяч тонн в год», — отметил собеседник агентства.
Власти региона рассчитывают к 2026 году закрыть четыре ныне действующих, но уже переполненных полигона и ликвидировать около 15 крупных несанкционированных свалок.
Как сообщалось, в январе 2018 года в Орловской области введен в эксплуатацию новый комплекс переработки бытовых отходов мощностью около 200 тысяч тонн в год. Частная компания «Экосити», работающая в Орле более 10 лет, вложила в его создание около 360 млн рублей. Для организации завода была рекультивирована территория старого мусорного полигона на окраине города, предприятие заняло площадь около 2 га, и принимает на переработку отходы из самого Орла и Орловского района. Ранее ТБО приходилось складировать на свалках, потому что нескольких небольших перерабатывающих площадок мощностью от 20 до 40 тысяч тонн в год не справлялись с объемами.
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