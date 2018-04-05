«Федеральное законодательство начинает разворачиваться». Мусорные проблемы в России обратят в прибыль

Начиная с 2018 года, в России был введен поэтапный запрет захоронения отходов, которые можно вовлечь во вторичный оборот. Для создания соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в текущем году планируется выделение субъектам Российской Федерации субсидий в объеме одного млрд рублей. В дальнейшем ежегодный объем субсидий будет увеличен не менее чем в два раза.

«К 2024 году мы должны очистить города от несанкционированных свалок (более 180 объектов) и продолжить эту работу на всей территории страны, — сообщил глава Минприроды России Сергей Донской в своем докладе на заседании коллегии Минприроды России в конце марта. — Лица, в результате действий которых возникают незаконные свалки, должны понести существенное наказание. Для этого подготовлен законопроект, предусматривающий изменения в КоАП. Мы рассчитываем на поддержку наших коллег из профильных Комитетов для его принятия в этом году».

На сегодняшний день один лишь Московский регион дает примерно 20% всего мусора в стране. Минприроды РФ и руководство Московского региона неоднократно озвучивало, что город Москва производит около 10 млн тонн мусора в год, Московская область — свыше 10 млн тонн в год. Сегодня основной объем ТКО дают многоквартирные дома, которых, к примеру, в Москве порядка 50 тысяч зданий, а в Московской области — около 56 тысяч. По прогнозам, в силу глобальной тенденции миграции населения в мегаполисы эти объемы будут продолжать расти. И простым сжиганием мусора здесь проблему не решить.

«Сжигание на колосниках — самый малозатратный способ, хотя в Европе строительство таких заводов под запретом. Но в Европе предварительная сортировка (еще во дворе дома!) — это закон, нарушение которого карается штрафами. У нас федеральное законодательство только начинает разворачиваться к сторону экономической мотивации населения через льготные тарифы. С точки зрения экологии — любой МСЗ является источником опасности, так как ядовитых продуктов горения МЗС. Но место для новых МСЗ в Подмосковье обязательно найдут, есть и другие варианты, такие, как вывоз ТКО в регионы железной дорогой, — отметил в беседе с нашим корреспондентом директор центра энергосбережения, энергоэффективности, экологического и энергетического аудита Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Леонид Примак. — Для того, чтобы население сознательно участвовало в этой работе, понадобится не менее 20 лет напряженной просветительской работы. Именно потому, что собственники МКД сегодня не участвуют в получении каких-либо дивидендов от мусорного бизнеса, невозможно говорить о доходном предпринимательства в этой сфере. Нужен комплекс законов в сочетании с активной деятельностью добровольцев и муниципальных администраций. Это мировая практика».

Пилоты на старте

В 2018 году в 12 субъектах РФ определены «пилотные» объекты для ликвидации и рекультивации с массой накопленных отходов более 35 тысяч тонн. При этом на всей территории России будет введена государственная информационная система оперативного выявления свалок «Наша природа», которая пока работает лишь в пилотных регионах.

«Новый порядок принят, безусловно, что только в ходе его реализации будут выявлены не урегулированные моменты, которые будут устраняться по мере реализации новой схемы. Из безусловных плюсов новой схемы это четкое описание целей и задач в области обращения с отходами, которые должен будет решать региональный оператор. Среди целей строительство новых полигонов, рекультивация закрытых, увеличение доли вовлеченных в оборот отходов, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Важен контроль за достижением региональным оператором указанных целей», — прокомментировал «ФедералПресс» введение новой схемы обращения с ТБО сопредседатель ОНФ в Югре Константин Терновой.

К 2024 году планируется ликвидация и рекультивация наиболее опасных объектов накопленного вреда, содержащих опасные отходы, а также создание 154 современных объектов по обработке и утилизации отходов, отметил глава ведомства. Не так активно, как хотелось бы, но в регионах сейчас внедряется новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«В каждом регионе утверждена территориальная схема по обращению с отходами. Это не формальная процедура, а важный элемент всей реформы в сфере обращения с ТКО. Он выстраивает всю логистику движения отходов от момента их образования до места переработки или захоронения и все маршруты этой цепочки. Требования к составу, содержанию схем и сроки установлены правительством еще в марте 2016. Терсхема утверждается Росприроднадзором. При этом учитывался приоритет переработке отходов и вовлечению их во вторичный оборот, что прописано в законе «Об отходах», — рассказали экспертному каналу в пресс-службе Минприроды России.

Сегодня проблема утилизации мусора в крупных городах стоит кране остро. Полигоны по захоронению отходов занимают значительные площади и создают серьезные экологические проблемы. И не только видимые, связанные с отчуждение больших площадей вблизи городов, резким запахом, но и такие как загрязнение почв и подземных водоносных горизонтов.

«В муниципалитетах еще сложнее. Свалки не обслуживаются, не охраняются, при этом деньги на эти услуги зачастую списываются. В результате неконтролируемое количество мусора оказывается на сельской свалке. Произвести необходимые работы по рекультивации денег нет. А если деньги и выделяются, то опять не используются по назначению Пример Кетовской свалки. На рекультивацию выделили 4.5 млн руб. Подрядчик выиграл аукцион за 10 тысяч рублей. И «завалил» свалку отходами от сортировки мусора их Кургана. То есть бесплатно вывез самых вредных отходов, остающихся после сортировки на десятки миллионов рублей», — сообщил нам исполнительный директор регионального центра «Общественный контроль ЖКХ» Иван Камшилов.

В идеале минимизировать процессы образования отходов можно за счет развития замкнутых технологий, комплексного использования сырья. Но для внедрения перспективных технологий есть несколько объективных препятствий: отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей сбор вторичных отходов, менталитет населения, отсутствие налога на экологически опасные виды упаковок.

«Значительные проблемы, связанные с внедрением систем раздельного сбора мусора, обусловлены и с особенностями процессов урбанизации. Если внедрение систем раздельного складирования мусора достаточно просто реализуемо в малоэтажном жилом фонде, то организовать раздельный сбор мусора в 18-22 этажном жилом доме крайне сложно. Очевидно, решение проблем эффективной утилизации отходов теснейшим образом связано с созданием хозяйственного механизма, обеспечивающего применение и окупаемость передовых технологий. Возможно, например, пониженное взимание платы за сбор ТБО при соблюдении раздельного принципа складирования отходов, ведение залоговой платы при реализации ряда товаров, создание упрощенных условий ведения бизнеса для компаний, специализирующихся на сборе и переработке некоторых специфических видов отходов», — предлагает профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС Ольга Маликова

Как выйти в прибыль

По мнению экологов, сегодня ситуация со свалками возвращается под контроль государства и надзорных органов. Во всех субъектах РФ разработаны территориальные схемы обращения с отходами, идет выбор региональных операторов, которые будут отвечать за всю цепочку обращения с ТКО, в том числе и за то, чтобы на территории региона не появлялось несанкционированных свалок отходов.

«Другое дело, что те несанкционированные свалки, которые мы создали раньше, — их нужно убирать, а полигоны рекультивировать. Это требует больших денег, но мы должны минимизировать тот ущерб, который эти свалки продолжают наносить, выбрасывая ядовитые вещества в воздух и подземные воды. Чтобы минимизировать ущерб от полигонов для близлежащих населенных пунктов, необходимо, прежде всего, прекратить строительства жилья в охранных зонах и инвестировать в сами полигоны — чтобы они своевременно накрывались грунтом, чтобы собирались инфильтрационные воды и свалочные газы, которые после очистки можно использовать как топливо, — рассказал экспертному каналу гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин . — Чем дальше мы продвигаемся по пути реформы, тем больше у меня крепнет убеждение, что мы идем в правильном направлении. Конечно, как только мы начинаем разбираться в том, что происходит, выявляется огромное количество проблем — но это неизбежно, учитывая отсутствие внимания к отрасли десятилетиями».

Для решения проблем нужны полигоны, места перегрузки, сортировки, специализированный транспорт. Старые полигоны уже на грани, леса завалены мусором, а озера канализационными стоками. Публичные слушания превращаются в митинги, в которых участвуют сотни людей, которые категорически возражают против размещения новых полигонов вблизи их населенных пунктов. Мусорные войны продолжаются.

Российские ученые уже предложили способ получать миллиарды долларов из мусора. По словам академика РАН Леопольда Леонтьева, в стране сейчас накоплено производственных и бытовых отходов порядка 100 млрд тонн. И эта цифра вырастает на 5 млрд тонн ежегодно. Академик убежден, что если в 2020 году начать перерабатывать отходы, то за 15 лет можно получить прибыль около 130 миллиардов долларов.

«Нами разработан мегапроект «ЭкоНет», который должен кардинально решить проблему не только бытовых, но практически всех отходов в России. Если совсем просто, то в основе очевидная идея: отходы — это не мусор, который надо уничтожать, а богатство, но его надо уметь взять», — подчеркнул Леопольд Леонтьев

Напомним, что правительством РФ был утвержден новый документ, который предусматривает не только полное обезвреживание отходов, но также их повторное обращение к 2030 году. Таким образом, наша страна намерена за 12 лет реализовать стратегию, внедрение которой у многих зарубежных стран занял почти 25 лет. Здесь предполагается объединение совместных усилий государства, регионов и частного бизнеса.