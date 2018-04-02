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Организаторам незаконной свалки под Всеволожском грозит уголовное дело
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Организаторам незаконной свалки под Всеволожском грозит уголовное дело 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Военная прокуратура рассмотрит передачу материалов на возбуждение уголовного дела в отношении организаторов незаконной свалки под Всеволожском.
Как сообщает общественная организация «Зеленый Фронт», экоактивисты получили результаты проверки, проведенной военной прокуратурой петербургского гарнизона совместно со специалистами областного Госэконадзора и департамента Росприроднадзора по СЗФО в отношении ООО «ВсеволожскСпецТранс».
Проверкой было установлено, что на территории военного городка «Ржевка-7» под Всеволожском со стороны сторожевого поста «Кяселево» была обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов площадью не менее 2,5 тыс. кв.м и высотой примерно три метра. В момент проведения осмотра также были выявлены очаги тления отходов.
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