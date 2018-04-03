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Неделя детской книги прошла в библиотеке на Саратовской
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Неделя детской книги прошла в библиотеке на Саратовской 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Неделю детской книги провели в библиотеке №114, которая расположена на улице Саратовской в районе Текстильщики. Об этом сообщил представитель культурного учреждения.
— Каждый день ребята имели возможность знакомиться с новинками детской литературы, узнавать о редких и полезных книгах. Наших читателей ожидали встречи со сказками Максима Горького, путешествия в волшебный мир Ханса Кристиана Андерсена, участие в литературных квестах, в театральных сценках и различных викторинах, — рассказал сотрудник библиотеки.
Напомним, что библиотека №114 расположена по адресу улица Саратовская, 18/10. (мю)
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