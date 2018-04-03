Неделя детской книги прошла в библиотеке на Саратовской

Неделю детской книги провели в библиотеке №114, которая расположена на улице Саратовской в районе Текстильщики. Об этом сообщил представитель культурного учреждения.

— Каждый день ребята имели возможность знакомиться с новинками детской литературы, узнавать о редких и полезных книгах. Наших читателей ожидали встречи со сказками Максима Горького, путешествия в волшебный мир Ханса Кристиана Андерсена , участие в литературных квестах, в театральных сценках и различных викторинах, — рассказал сотрудник библиотеки.

Напомним, что библиотека №114 расположена по адресу улица Саратовская, 18/10. (мю)