ОНФ создал независимую группу экологического контроля

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . В группу вошли члены регионального штаба ОНФ, эксперты в областях обращения с отходами и медицины, местные гражданские активисты и представители органов местного самоуправления.

Так, активистам удалось выяснить, что жители города, ощущая неприятные запахи от свалочных газов и испытывая определенные симптомы отравлений, не могут получить полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды и действительных причинах плохого самочувствия.

"По закону граждане имеют право на полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды и последствиях воздействия на нее тех или иных опасных объектов для их жизни и здоровья", — заявил член регионального штаба ОНФ в Московской области , руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Антон Хлынов

По его словам, подмосковное отделение ОНФ будет добиваться от региональных властей более открытой информационной политики в сфере экологии как при работе по текущим острым вопросам со свалками, так и по другим аспектам экологической безопасности и охраны природы в регионе.