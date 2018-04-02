Вряд ли подобное повторится, — свердловский министр природных ресурсов об экологической катастрофе в Ивделе

В конце прошлого года предприятие «Святогор», которое входит в холдинг УГМК , было признано надзорными ведомствами виновным в загрязнении трёх рек в Ивделе и оштрафовано на 40 тысяч рублей. При том, что в течение всего прошлого года ивдельчане жаловались на разработки медно-цинкового рудника, по вине которого реки оказались загрязнены промышленными отходами: вода стала зеленого цвета, перестала водиться рыба, коренное малое население манси оказалось под угрозой вымирания.

Сейчас местные жители боятся наступления паводка. Ивдельчане уверены, что со сходом снега вскроются прошлогодние проблемы: вода вновь будет зеленого цвета с превышением свинца, меди и кадмия. Люди грозятся объявить голодовку и перекрыть трассы, если реки снова будут загрязнены производственными отходами.

«На предприятие был наложен штраф и также предприятию было вынесено предписание о необходимости разработки проекта по ликвидации данной ситуации. Предприятие этим занимается, и я думаю, что подобное не повторится», — заявил Алексей Кузнецов.

Фото: Екатерина Кириченко.