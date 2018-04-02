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Вряд ли подобное повторится, — свердловский министр природных ресурсов об экологической катастрофе в Ивделе
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Вряд ли подобное повторится, — свердловский министр природных ресурсов об экологической катастрофе в Ивделе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В конце прошлого года предприятие «Святогор», которое входит в холдинг УГМК, было признано надзорными ведомствами виновным в загрязнении трёх рек в Ивделе и оштрафовано на 40 тысяч рублей. При том, что в течение всего прошлого года ивдельчане жаловались на разработки медно-цинкового рудника, по вине которого реки оказались загрязнены промышленными отходами: вода стала зеленого цвета, перестала водиться рыба, коренное малое население манси оказалось под угрозой вымирания.
Сейчас местные жители боятся наступления паводка. Ивдельчане уверены, что со сходом снега вскроются прошлогодние проблемы: вода вновь будет зеленого цвета с превышением свинца, меди и кадмия. Люди грозятся объявить голодовку и перекрыть трассы, если реки снова будут загрязнены производственными отходами.
Отвечая на вопрос журналиста «ФедералПресс», министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов предположил, что повторения катастрофы не будет.
«На предприятие был наложен штраф и также предприятию было вынесено предписание о необходимости разработки проекта по ликвидации данной ситуации. Предприятие этим занимается, и я думаю, что подобное не повторится», — заявил Алексей Кузнецов.
Фото: Екатерина Кириченко.
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