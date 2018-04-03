Ещё
Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 16:00 03.04.2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 16:00 03.04.2018 года 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 3 апреля 2018
Фото: MosDay.ru
По состоянию на 16:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
Вблизи автотрасс по данным на 16:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — до 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — до 0,3 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,6 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — менее 0,1 ПДКм.р.
Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышены.
04.04.2018 метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
«Разделяй и используй»: москвичей научат правильно собирать мусор Собянин: Число ДТП с пострадавшими в Москве сократилось на 14% Акция «Зеленый офис» стартует в столице 4 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов73
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах45
На Украине угрожают взорвать Крымский мост432
Малышева оправдалась за скандал с собаками626
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова10
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение