Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 13:00 02.04.2018 года

По состоянию на 13:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

Вблизи автотрасс по данным на 13:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,3 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0, 2 ПДКм.р., оксид азота — менее 0,1 ПДКм.р., приземный озон — до 0,5 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — менее 0,1 ПДКм.р.

Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышены.

03.04.2018 метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.