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Кузнецов: загрязнение рек Ивделя промышленными отходами не должно повториться
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Кузнецов: загрязнение рек Ивделя промышленными отходами не должно повториться 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Об этом заявил на пресс-конференции министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов, отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс».
На одной из пресс-конференций корреспондент «ФедералПресс» задал Кузнецову вопрос, о том, не повторится ли в Ивделе загрязнение рек и не грозит ли в связи с этим региону экологическая катастрофа. Дело в том, что в прошлом году предприятие «Святогор», которое относится к компании УГМК, было признано виновным в загрязнении трех рек в Ивделе. Сейчас местные жители боятся наступления паводка. Люди грозятся объявить голодовку и перекрыть трассы, если реки вновь будут загрязнены производственными отходами.
Кузнецов о возможности повторного нарушения высказался так: «На предприятие был наложен штраф и также предприятию было вынесено предписание о необходимости разработки проекта по ликвидации данной ситуации. Предприятие этим занимается и я думаю, что подобное не повторится. На самом деле предприятия холдинга (УГМК) редко в таких ситуациях оказываются, корпорация бережно относится к природе и экологии региона».
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