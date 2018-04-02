Кузнецов: загрязнение рек Ивделя промышленными отходами не должно повториться

На одной из пресс-конференций корреспондент «ФедералПресс» задал Кузнецову вопрос, о том, не повторится ли в Ивделе загрязнение рек и не грозит ли в связи с этим региону экологическая катастрофа. Дело в том, что в прошлом году предприятие «Святогор», которое относится к компании УГМК , было признано виновным в загрязнении трех рек в Ивделе . Сейчас местные жители боятся наступления паводка. Люди грозятся объявить голодовку и перекрыть трассы, если реки вновь будут загрязнены производственными отходами.

Кузнецов о возможности повторного нарушения высказался так: «На предприятие был наложен штраф и также предприятию было вынесено предписание о необходимости разработки проекта по ликвидации данной ситуации. Предприятие этим занимается и я думаю, что подобное не повторится. На самом деле предприятия холдинга (УГМК) редко в таких ситуациях оказываются, корпорация бережно относится к природе и экологии региона».