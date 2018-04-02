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Программа по охране Байкала будет продлена
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Госпрограмму по охране озера Байкал продлят до 2026 года 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Минприроды РФ приняло решение продлить федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал" до 2026 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания расширенной коллегии Минприроды.
"В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал с учетом продления еще на шесть лет", — говорится в сообщении.
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал ТАСС, что речь идет о продлении ФЦП по охране Байкала, в то время как приоритетный проект "Байкал: великое озеро великой страны", объединяющий экологическую и социально-экономическую направленность, пока проходит процедуры согласования.
"Наша позиция, согласованная с Бурятией, заключалась в том, что ФЦП необходимо продлить еще на 10 лет, до 2030 года. Она была основана на временных рамках тех мероприятий, который мы предлагали в эту программу заложить. Минприроды приняло решение пролонгировать ее пока только на шесть лет. Возможно, после принятия решения по проекту ее мероприятия будут включены в экологический блок этого приоритетного проекта", — сказал он.
Действующую ФЦП приняли в 2012 году, в 2020 году ее действие заканчивается. Объем ее финансирования составляет 26 млрд рублей.
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