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Подмосковные чиновники хотят перекинуть свои отходы в Рязанскую область
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Подмосковные чиновники хотят перекинуть свои отходы в Рязанскую область 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Власти Московской области ведут переговоры с чиновниками Рязанской области, о перенаправлении отходов на территорию их региона, сообщает «Ъ».
30 марта глава городского округа Коломна Денис Лебедев встретился с жителями города. Жители подмосковного города недовольны накопившимися мусорными проблемами.
На это чиновник ответил, что других полигонов нет.
Прибывший на встречу представитель министерства экологии Московской области сообщил жителям, что в данный момент чиновники ведут переговоры с Тульской, Владимирской и Рязанской областями о перенаправлении мусора туда.
«Эту ситуацию мы контролируем совместно с минприроды области и Роспотребнадзором. Но если такие факты будут, надо сразу реагировать и их пресекать», — заявил Любимов.
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