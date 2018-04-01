Подмосковные чиновники хотят перекинуть свои отходы в Рязанскую область

30 марта глава городского округа Коломна Денис Лебедев встретился с жителями города. Жители подмосковного города недовольны накопившимися мусорными проблемами.

На это чиновник ответил, что других полигонов нет.

Прибывший на встречу представитель министерства экологии Московской области сообщил жителям, что в данный момент чиновники ведут переговоры с Тульской, Владимирской и Рязанской областями о перенаправлении мусора туда.