Суд обязал Минприроды Удмуртии ликвидировать незаконную свалку

Ижевск. Удмуртия . Суд обязал министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии ликвидировать незаконную свалку на территории Якшур-Бодьинского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

«В судебном заседании представитель ответчика исковые требования прокурора не признал, представил возражения, в которых ссылается на то, что Минприроды УР не является надлежащим ответчиком, то есть лицом, обязанным по свершению действий, указанных в иске», — говорится в сообщении.

Установлено, что захламленный участок никем не арендуется, относится к землям государственного лесного фонда и является федеральной собственностью. «Согласно законодательству в области охраны окружающей среды, полномочия по организации использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства лесов на указанных землях переданы Российской Федерацией органам государственной власти субъектов РФ. Постановлением Правительства УР в свою очередь такие обязанности в области охраны и защиты лесов возложены на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики».

Таким образом, суд обязал министерство до 1 июля 2018 года принять меры по ликвидации несанкционированной свалки.

Решение в законную силу не вступило, может быть обжаловано.