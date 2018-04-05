В Казани создали рабочую группу по вопросам утилизации мусора

КАЗАНЬ , 5 апр — РИА Новости . Рабочая группа по изучению вопросов сбора, сортировки, переработки мусора и возможности строительства мусоросжигательного завода создана в Казани с участием представителей городской власти и более 20 наиболее активных противников строительства завода.

Татарстан стал пилотным регионом, где в ближайшие годы должен быть построен мусоросжигательный завод наряду с четырьмя заводами в Подмосковье . По оценке инициаторов проекта, его реализация позволит значительно продвинуться в защите окружающей среды, поскольку экологические требования к новому заводу будут одними из самых высочайших в мире. Противники строительства в Татарстане мусоросжигательного завода уже больше года активно отстаивают свою позицию, проводя различные протестные акции. По их мнению, работа мусоросжигательного завода нанесет существенный вред экологии и здоровью жителей республики, альтернативой же может стать раздельный сбор мусора и его переработка.

"Предлагаем создать постоянную рабочую группу, которая будет в режиме еженедельном, ежедневном, как удобно, работать в этом направлении. Информация будет открыта. Вы будете членами рабочей группы и наряду с нами, с нашими коллегами из министерств экологии, строительства будете получать всю необходимую информацию", — сказал мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с инициативной группой жителей, выступающих против строительства мусоросжигательного завода.

В ближайшее время по предложению Метшина рабочая группа рассмотрит разные варианты утилизации мусора в Казани, подготовит вопросы к инвестору строительства мусоросжигательного завода под Казанью и встретится с его представителями. Метшин также предложил организовать выезд представителей рабочей группы (активистов, экологов, журналистов) в города Европы, где уже действуют такие заводы, а также организовать постоянный мониторинг окружающей среды в ЖК «Салават Купере» и поселке Осиново под Казанью, где планируется строительство мусоросжигательного завода.

Мэр Казани подчеркнул, что ежегодно жители столицы Татарстана вырабатывают 600 тысяч тонн мусора, сегодня 115 гектаров земли вокруг Казани уже заняты свалками. Если не решить вопрос утилизации мусора, через 20 лет свалки займут уже 200 гектаров земли. При этом выбросы вредных веществ от этих свалок приведут к существенным экологическим проблемам.

По словам Метшина, кроме самих жителей Казани проблему мусора никто не решит, и решить ее можно только совместно. Строительству мусоросжигательного завода, по его мнению, пока нет альтернативы. Но мэр города не исключил, что Казань с её научным потенциалом и заинтересованными, активными жителями может предложить и какое-то новое решение проблемы.

Представители инициативной группы, выступающей против строительства завода, отмечали, что первоначально необходимо на федеральном уровне ввести тотальный раздельный сбор мусора, сортировку, создать всю необходимую для этого инфраструктуру (на что может уйти несколько лет и даже десятилетий), возродить промышленные предприятия по переработке отходов, и только потом вести речь о мусоросжигательных заводах, на которые должно попадать только то, что не подлежит переработке. Кроме того, важно прививать всем жителям культуру цивилизованного раздельного сбора мусора. Строительство же мусоросжигательных заводов, по словам активистов, — это уже вчерашний день, и страны ЕС с прошлого года уже отказались от их строительства.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение до начала строительства в республике мусоросжигательного завода провести все необходимые экологические экспертизы, в том числе международную, а также организовать обсуждение с общественностью. Минниханов заявил, что без широкого обсуждения с общественностью и получения одобрения на проект международной экологической экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода приниматься не будет. Также ранее глава республики отмечал, что строительство мусоросжигательного завода позволит обеспечить должное решение проблем с утилизацией отходов. Минниханов подчеркивал, что специалисты из Татарстана изучили передовые мировые практики в сфере строительства мусоросжигательных заводов, и новый комплекс будет соответствовать самым современным требованиям экологической безопасности.

Инвестором проекта по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане выступает АО «РТ-Инвест» (дочерняя структура Ростеха ). За основу взят проект швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova, построившей по всему миру порядка 600 мусоросжигательных заводов. Предполагается, что в проект будет вложено 23 миллиарда рублей. Завершить строительство планируется в 2022 году. Проектная мощность завода составит 550 тысяч тонн твердых отходов в год.

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