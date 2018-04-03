7 апреля в Осиново пройдет митинг против строительства МСЗ 

Ближайший митинг против строительства мусоросжигательного завода пройдет 7 апреля в Осиново на территории футбольного стадиона «Сабантуй», сообщают организаторы.
Планируется, что в акции примут участие около 5000 человек. Требования митингующих — организовать в Татарстане раздельный сбор мусора и перенести завод из Осиновского сельского поселения.
25 марта жители «Салават Купере» вышли на сход, чтобы высказать свое несогласие с планами строительства мусоросжигательного завода вблизи их домов. В тот день в собрании приняли участие более 1000 человек.
Напомним, ранее официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова сообщила, что мусоросжигательный завод в Татарстане могут начать строить уже в октябре этого года. Расположен он будет у поселка Осиново, рядом с трассой М-7.