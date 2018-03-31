Депутаты Мособлдумы рассказали о раздельном сборе мусора в Подмосковье на экоконгрессе

Депутаты Московской областной думы приняли участие в экологическом конгрессе, который прошел в поселке совхоза имени Ленина в Ленинском районе Подмосковья , и рассказали о внедрении раздельного сбора мусора в регионе, передает в субботу корреспондент РИАМО

«С 2010 года Дубна образец того, как можно и нужно внедрять раздельный сбор мусора. Сегодня мусороразделяющая компания добилась того, чтобы на 20-30% уменьшили нагрузку на полигон. Для этого нужен сортировочный комплекс, современная техника и современные автомобили, которые это делают по одному маршруту», — сказал член комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Александр Орлов

Он добавил, что в Подмосковье необходимо как можно быстрее приступить к строительству инфраструктуры по переработке отходов.

«С 1 сентября внедрим с правительством методическое указание, чтобы каждая из школ проводила экологические уроки. До нового года планируем, чтобы в каждом муниципалитете появились сортировки. Следующий этап — это инфраструктура, которая будет построена в течении года-двух», — добавил Орлов.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Галина Уткина , в свою очередь, отметила, что на экологическом конгрессе в основном собрались инициативные группы из разных уголков Подмосковья, кого волнуют вопросы экологии. Парламентарий подчеркнула, что нужно прислушиваться и к позиции граждан, и к мнению специалистов-экологов.

«Наш комитет полтора года как создан в Московской областной думе, уже половину районов мы проехали, были на полигонах, на предприятиях, и смотрели, где есть раздельный сбор мусора. Стараемся на все экологические темы реагировать», — добавила Уткина.

Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщала, что законодательная база для внедрения системы раздельного сбора отходов на территории Московской области будет подготовлена в течение второго квартала 2018 года.