На статуи во Франции экологи надели противогазы в знак протеста против загрязнения воздуха

ПАРИЖ, 31 марта. / ТАСС /. Французские экологи провели в субботу акцию протеста против загрязнения атмосферы в стране, надев противогазы на статуи в Париже, Страсбурге и в других крупных городов. Об этом сообщило агентство AFP.

Организаторами выступило местное отделение Greenpeace, ассоциация France Nature Environnement и ряд других.

В столице местом проведения акции была выбрана центральная площадь Согласия, по краям которой установлены женские статуи, символизирующие лучшие города страны. В Страсбурге противогазы были одеты на четыре крупные статуи трудящимся региона, установленные на Вогезском проспекте. Как объяснили организаторы местной акции — ассоциация Zro dchet, именно эта артерия города была выбрана за ее сильную загрязненность воздуха. У монументов манифестанты установили плакаты с надписями «Дышать воздухом опасно для жизни», «Наши легкие больше не могут терпеть» и «Заводы по сжиганию мусора — это убийцы».

Акция французских экологов была проведена в день, когда истекает срок, в течение которого власти страны должны передать в Европейскую комиссию правительственный план борьбы против загрязнения воздуха. Европейский союз с 2009 года подвергает Францию жесткой критике за то, что в различных ее городах периодически наблюдается сильное превышение общеевропейских норм по содержанию в воздухе двуокиси азота и сверхмелких частиц (PM10).