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В Роспотребнадзоре сообщили о превышении вдвое уровня сероводорода на полигоне «Ядрово»
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В Роспотребнадзоре сообщили о превышении вдвое уровня сероводорода на полигоне «Ядрово» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Уровень сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья превышен в 1,5-2,5 раза. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«По результатам исследований на улице Возмище и улице Озерная Волоколамска выявлены превышения гигиенических нормативов (ПДК) по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе от 1,5 до 2,5 раза», — приводит президентский Совет по правам человека (СПЧ) сообщение ведомства.
Ранее Министерство экологии и природопользования Московской области выявило нарушения в ходе внеплановой проверки полигона «Ядрово».
Телеканал «360» также передавал, что в ночь на 28 марта рядом с полигоном произошло кратковременное разовое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 3 источника 
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