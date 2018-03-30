В Роспотребнадзоре сообщили о превышении вдвое уровня сероводорода на полигоне «Ядрово»

Уровень сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья превышен в 1,5-2,5 раза. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «По результатам исследований на улице Возмище и улице Озерная Волоколамска выявлены превышения гигиенических нормативов (ПДК) по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе от 1,5 до 2,5 раза», — приводит президентский Совет по правам человека (СПЧ) сообщение ведомства. Ранее Министерство экологии и природопользования Московской области выявило нарушения в ходе внеплановой проверки полигона «Ядрово». Телеканал «360» также передавал, что в ночь на 28 марта рядом с полигоном произошло кратковременное разовое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.