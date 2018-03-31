Минприроды РФ наградило руководителей СУЭК за вклад в охрану природы

"Почетный работник охраны природы" и «Отличник охраны природы» — ведомственные знаки отличия Министерства природных ресурсов РФ, которые вручаются за большой вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, экологической безопасности, просвещения и пропаганды экологических знаний.

Обеспечение экологической безопасности, минимизация экологических рисков производства и охрана природы являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития СУЭК. Компания реализует комплекс мероприятий по охране воздушных ресурсов (дегазация шахт и утилизация метана), охране водных ресурсов (очистка сточных вод), энергоэффективности, рекультивации земель и сохранения биоразнообразия. Деятельность СУЭК в сфере экологии неоднократно отмечалась профессиональным сообществом — компания является, в частности, лауреатом премий EraEco (при поддержке UNIDO и Минприроды РФ), Evolution Awards, Eco Best Award, лидирует в рейтинге экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF. В 2017-2018 гг. СУЭК направляет на реализацию экологических мероприятий около 3,5 миллиарда рублей.

В 2017 году СУЭК подписала с министерством природных ресурсов, Росприроднадзором и администрациями регионов, в которых работают предприятия компании, 10 соглашений о взаимодействии в области реализации природоохранных мероприятий на сумму более 6 млрд рублей. По итогам 2017 г. СУЭК вошла в число компаний, показавших наилучшие результаты по реализации совместных мероприятий с Минприроды РФ в Год экологии.