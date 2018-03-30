Минприроды наградило руководство СУЭК за вклад в охрану природы 

Минприроды РФ отметило вклад руководителей крупнейших российских промышленных компаний в охрану природы. Знаком «Почетный работник охраны природы» был награжден гендиректор АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) Владимир Рашевский. Замгендиректора компании, заместитель председателя Общественного совета при Минприроды Сергей Григорьев был награжден знаком «Отличник охраны природы». СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля. Неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития компании являются обеспечение экологической безопасности, минимизация экологических рисков производства и охрана природы. «Сибирская угольная энергетическая компания» реализует целый комплекс мероприятий по охране воздушных ресурсов (дегазация шахт, утилизация метана), охране водных ресурсов (очистка сточных вод), энергоэффективности, рекультивации земель и сохранения биоразнообразия. Ее деятельность в сфере экологии неоднократно отмечена профессиональным сообществом (премии EraEco Evolution Awards, Eco Best Award). СУЭК является лидером рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF. В прошлом году компания подписала с Минприроды, Росприроднадзором и администрациями регионов соглашения о взаимодействии в области реализации природоохранных мероприятий на сумму свыше шести млрд рублей.
По итогам года «Сибирская угольная энергетическая компания» вошла в число компаний, показавших наилучшие результаты по реализации совместных мероприятий с Минприроды. Кроме того, в 2017-2018 годах СУЭК направляет около 3,5 млрд рублей на реализацию экологических мероприятий.