Минприроды наградило руководство СУЭК за вклад в охрану природы

Минприроды РФ отметило вклад руководителей крупнейших российских промышленных компаний в охрану природы. Знаком «Почетный работник охраны природы» был награжден гендиректор АО «Сибирская угольная энергетическая компания» ( СУЭК Владимир Рашевский . Замгендиректора компании, заместитель председателя Общественного совета при Минприроды Сергей Григорьев был награжден знаком «Отличник охраны природы». СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля. Неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития компании являются обеспечение экологической безопасности, минимизация экологических рисков производства и охрана природы. «Сибирская угольная энергетическая компания» реализует целый комплекс мероприятий по охране воздушных ресурсов (дегазация шахт, утилизация метана), охране водных ресурсов (очистка сточных вод), энергоэффективности, рекультивации земель и сохранения биоразнообразия. Ее деятельность в сфере экологии неоднократно отмечена профессиональным сообществом (премии EraEco Evolution Awards, Eco Best Award). СУЭК является лидером рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF. В прошлом году компания подписала с Минприроды, Росприроднадзором и администрациями регионов соглашения о взаимодействии в области реализации природоохранных мероприятий на сумму свыше шести млрд рублей.

По итогам года «Сибирская угольная энергетическая компания» вошла в число компаний, показавших наилучшие результаты по реализации совместных мероприятий с Минприроды. Кроме того, в 2017-2018 годах СУЭК направляет около 3,5 млрд рублей на реализацию экологических мероприятий.