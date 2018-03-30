Ещё
Экомарафон «Малыши — защитники природы» стартовал в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экомарафон «Малыши — защитники природы» стартовал в Подмосковье 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье стартовал экомарафон «Малыши — защитники природы», первый этап марафона прошел в детском саду городского округа Реутов, говорится в сообщении пресс-службы министерство экологии и природопользования Московской области
«Организаторами экологической акции выступили специалисты Минэкологии совместно с педагогами и членом местной Общественной палаты Татьяной Степановой. В рамках каждого этапа марафона организаторы проводят серию мастер-классов с детьми по охране природы и разделению мусора. Марафон продлится до 13 апреля», — говорится в сообщении.
Для воспитанников детских садов были подготовлены мини-сценки, где главные герои экологического фэнтези «Хранимиры» Леда и Дубыня помогают детям познать экологический мир через интерактивное представление. По итогам каждого этапа участники экомарафона получают грамоты и комплект книг серии экофэнтези от министерства экологии региона.
«Сегодня нам важно, чтобы подрастающее поколение с детства училось беречь природу и бережно относиться к невосполнимым природным ресурсам. Благодаря интерактивным занятиям с участием хранимиров, дети приобретают практические навыки по раздельному сбору и визуализируют образ живой природы. В будущем они уже не бросят мусор мимо урны», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
Минэкологии сегодня активно поддерживает проведение экологических праздников и мероприятий для детей с участием «Хранимиров». В помощь организаторам праздников на сайте Минэкологии размещены пьеса и книги, которые могут лечь в основу сценария мероприятий.
РИАМО: последние новости
Акция «Час Земли» пройдет в 2018 году под лозунгом «Голосуй за природу» Воздух у мусоросжигательных заводов в Подмосковье будет чистым благодаря новым технологиям Воробьев напомнил о необходимости создать экологически чистую систему утилизации мусора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Наталья Попович9
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ269
По США ударят газом79
Названы гонорары Пугачевой и Галкина121
Cтали известны подробности пропажи «Новичка» при Ельцине21
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение