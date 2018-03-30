Экомарафон «Малыши — защитники природы» стартовал в Подмосковье

Подмосковье стартовал экомарафон «Малыши — защитники природы», первый этап марафона прошел в детском саду городского округа Реутов , говорится в сообщении пресс-службы министерство экологии и природопользования Московской области

«Организаторами экологической акции выступили специалисты Минэкологии совместно с педагогами и членом местной Общественной палаты Татьяной Степановой . В рамках каждого этапа марафона организаторы проводят серию мастер-классов с детьми по охране природы и разделению мусора. Марафон продлится до 13 апреля», — говорится в сообщении.

Для воспитанников детских садов были подготовлены мини-сценки, где главные герои экологического фэнтези «Хранимиры» Леда и Дубыня помогают детям познать экологический мир через интерактивное представление. По итогам каждого этапа участники экомарафона получают грамоты и комплект книг серии экофэнтези от министерства экологии региона.

«Сегодня нам важно, чтобы подрастающее поколение с детства училось беречь природу и бережно относиться к невосполнимым природным ресурсам. Благодаря интерактивным занятиям с участием хранимиров, дети приобретают практические навыки по раздельному сбору и визуализируют образ живой природы. В будущем они уже не бросят мусор мимо урны», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

Минэкологии сегодня активно поддерживает проведение экологических праздников и мероприятий для детей с участием «Хранимиров». В помощь организаторам праздников на сайте Минэкологии размещены пьеса и книги, которые могут лечь в основу сценария мероприятий.