Тимофеева: год экологии не кончится, пока не изменится ситуация на местах

Ольга Тимофеева ( Год экологии не закончится, пока не изменится ситуация на местах и не будут реализованы все поручения, данные по итогам заседания Госсовета в декабре 2016 года. Об этом заявила вице-спикер Госдумы «Единая Россия» ), сообщили в пресс-службе парламентария.

«Была поставлена задача доработать экологическое законодательство. Надо защитить жителей промышленных городов от вредных выбросов, особенно в период неблагоприятных метеоусловий. Надо внедрять зелёные технологии в производство и контролировать выбросы, дорабатывать реформу в сфере обращения с отходами», — сказала она.

По словам Тимофеевой, далеко не все эти поручения были выполнены, поэтому работа должна продолжаться. Например, до сих пор не принят закон «Об экологической информации», позволяющий гражданам оперативно получать сведения о состоянии природы.

При этом вице-спикер Госдумы подтвердила готовность депутатов и профильных ведомств искать решение существующих проблем.

Например, на следующей неделе парламентарии вместе с чиновниками из Минприроды и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым обсудят экологическую обстановку на Байкале, в том числе готовящееся сокращение водоохранной зоны озера более чем в 10 раз.

«Мы обязательно сядем за стол переговоров, чтобы разобраться. В этом вопросе нельзя допускать ошибок, которые потом навредят уникальному озеру», — сказала Тимофеева.

Также она добавила, что во время подготовки решения о сокращении водоохранной зоны Байкала не были учтены рекомендации учёных, из-за чего многие участки побережья озера, привлекательные для застройки туристическими комплексами, оказались вырезаны из водоохранной зоны вместе с уже существующими населёнными пунктами.