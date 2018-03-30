Минприроды РФ наградило компанию «ЕвроХим» за природоохранную деятельность 

На состоявшемся сегодня заседании Коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации прошла торжественная церемония вручения знаков «Почётный работник охраны природы».
Эта награда вручается за большой вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, экологической безопасности, просвещения и распространения экологических знаний.
Награды были вручены руководителям ряда российских компаний и организаций. Среди награждённых — Председатель Совета директоров Минерально-химической компании «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев. Награду Дмитрию Стрежневу вручил глава Минприроды России Сергей Донской.
«Эта награда — большая честь для меня и для всей компании «ЕвроХим», — сказал Дмитрий Стрежнев. — Являясь ведущим игроком на мировом рынке удобрений, «ЕвроХим» несёт большую ответственность за сохранение природы и сокращение нашего воздействия на экологию. Мы постоянно совершенствуем нашу стратегию устойчивого развития, чтобы всегда быть одним из лидеров инноваций в экологической деятельности».
Почётная награда Минприроды России — свидетельство значительных успехов в реализации экологической политики компании Андрея Мельниченко, направленной на постоянное снижение воздействия предприятий компании на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий.
Ярким примером деятельности «ЕвроХима» в сфере охраны окружающей среды стала программа «Новое производство — чистые реки», признанная Минприроды России лучшей частной инициативой в области «зелёных» технологий. В ходе осуществления этой программы на предприятиях компании совместно с органами государственной власти и местного самоуправления реализован целый ряд проектов, направленных на внедрение современных водосберегающих технологий и модернизацию систем водоснабжения в городах присутствия компании.
В Невинномысске, где расположен флагман компании — АО «Невинномысский Азот», — в 2017 году на реализацию мероприятий по охране окружающей среды «ЕвроХим» направил 675 млн рублей. Реализованные проекты позволили, например, сократить объемы стоков на 238 тысяч кубометров, а также устранить потенциальные источники загрязнения сточных вод и снизить количество твердых отходов.