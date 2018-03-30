Минприроды РФ наградило компанию «ЕвроХим» за природоохранную деятельность

Эта награда вручается за большой вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, экологической безопасности, просвещения и распространения экологических знаний.

«Эта награда — большая честь для меня и для всей компании «ЕвроХим», — сказал Дмитрий Стрежнев. — Являясь ведущим игроком на мировом рынке удобрений, «ЕвроХим» несёт большую ответственность за сохранение природы и сокращение нашего воздействия на экологию. Мы постоянно совершенствуем нашу стратегию устойчивого развития, чтобы всегда быть одним из лидеров инноваций в экологической деятельности».

Почётная награда Минприроды России — свидетельство значительных успехов в реализации экологической политики компании Андрея Мельниченко , направленной на постоянное снижение воздействия предприятий компании на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий.

Ярким примером деятельности «ЕвроХима» в сфере охраны окружающей среды стала программа «Новое производство — чистые реки», признанная Минприроды России лучшей частной инициативой в области «зелёных» технологий. В ходе осуществления этой программы на предприятиях компании совместно с органами государственной власти и местного самоуправления реализован целый ряд проектов, направленных на внедрение современных водосберегающих технологий и модернизацию систем водоснабжения в городах присутствия компании.