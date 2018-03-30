Ещё
Минприроды наградило руководство СУЭК за вклад в охрану природы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минприроды наградило руководство СУЭК за вклад в охрану природы 

Аргументы и Факты 30 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Минприроды РФ отметило вклад руководителей крупнейших российских промышленных компаний в охрану природы. Знаком «Почетный работник охраны природы» был награжден гендиректор АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) Владимир Рашевский. Замгендиректора компании, заместитель председателя Общественного совета при Минприроды Сергей Григорьев был награжден знаком «Отличник охраны природы». СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля. Неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития компании являются обеспечение экологической безопасности, минимизация экологических рисков производства и охрана природы. «Сибирская угольная энергетическая компания» реализует целый комплекс мероприятий по охране воздушных ресурсов (дегазация шахт, утилизация метана), охране водных ресурсов (очистка сточных вод), энергоэффективности, рекультивации земель и сохранения биоразнообразия. Ее деятельность в сфере экологии неоднократно отмечена профессиональным сообществом (премии EraEco Evolution Awards, Eco Best Award). СУЭК является лидером рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF. В прошлом году компания подписала с Минприроды, Росприроднадзором и администрациями регионов соглашения о взаимодействии в области реализации природоохранных мероприятий на сумму свыше шести млрд рублей.
По итогам года «Сибирская угольная энергетическая компания» вошла в число компаний, показавших наилучшие результаты по реализации совместных мероприятий с Минприроды. Кроме того, в 2017-2018 годах СУЭК направляет около 3,5 млрд рублей на реализацию экологических мероприятий.
Аргументы и Факты: последние новости
Минприроды наградило руководство СУЭК за вклад в охрану природы Минобороны РФ успешно испытало в Казахстане новую противоракету Отвечавшая за безопасность в «Зимней вишне» фирма самоликвидировалась
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России471
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля195
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
Дрон «Почты России» врезался в дом116
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение