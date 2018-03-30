Загрязняющие атмосферу выбросы в Бурятии сократились на 17% за пять лет

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Количество выбросов, загрязняющих атмосферу в Бурятии , уменьшилось на 17%, а площадь загрязненных территорий — на 20% с 2013 года. Об этом сообщил в пятницу на заседание коллегии Министерства природных ресурсов и экологии РФ глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"В рамках тех мероприятий, которые Минприроды России реализует на территории Республики Бурятия, у нас уже на 17% снижены выбросы, загрязняющие атмосферу, на 20% сокращена загрязненная территория", — сказал он.

Как уточнил ТАСС представитель пресс-службы администрации Республики Бурятия, данные результаты были достигнуты в период с 2013 года. Снижение выбросов связано с реализацией федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал», а загрязненные территории сократились благодаря усилиям компаний, работающих в республике.

Цыденов также отметил важность вопроса о продление ФЦП для ликвидации накопленного экологического ущерба и создания условий для последующей ликвидации негативных воздействий на природу Байкальской природной территории.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что действие федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» необходимо продлить после 2020 года еще на десять лет. Также необходимо увеличить финансирование данной программы.

Действующая ФЦП была принята в 2012 году, в 2020 году ее действие заканчивается. Объем ее финансирования составляет 26 млрд рублей.