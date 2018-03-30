Реку Пехорка очищают от токсичных водорослей в Балашихе

Реку Пехорка в Балашихе начали очищать от токсичных водорослей в рамках экологической реабилитации водоема. Об этом сообщила консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светлана Маренинова.

Очищение реки Пехорка от токсичных водорослей, которые являются основными загрязнителями воды, проводится путем вселения зеленной водоросли — хлореллы.

В рамках экологической реабилитации рек Пехорка и Малашка в Балашихе мы начали очищение прудов, расположенных в русле Пехорки, от токсичных

сине-зеленых

водорослей с помощью вселения в воду микроводоросли хлореллы

— Светлана Маренинова.

Она добавила, что такой способ очищения позволит улучшить качество воды в реке по всем санитарным показателям.

Хлорелла — род одноклеточных зеленых водорослей, которые используются для биологической очистки сточных вод. Вселение планктонного штамма хлореллы направлено на улучшение качества воды и на увеличение естественной кормовой базы рыб за счет развития зоопланктона.