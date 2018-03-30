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Более 40 водоемов очистят от мусора к 2024 году
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Более 40 водоемов очистят от мусора к 2024 году 

Авторадио 1 час назад
Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава Минприроды Сергей Донской:
«Нами определены направления реализации мероприятий по сохранению Телецкого озера и развитию прилегающей территории. На эти цели предусматривается 705 миллионов рублей. В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал, с учетом его продления еще на шесть лет. Кроме того, в 2024 году мы планируем провести экологическую реабилитацию более 40 водных объектов. И с привлечением волонтеров очистить их берега и прибрежные акватории от мусора».
Кроме того, в планах Минприроды — ликвидировать более 180 незаконных свалок в России к 2024 году. В первую очередь это коснется полигонов с содержанием опасных отходов. На эти цели власти выделяют миллиард рублей.
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