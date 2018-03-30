Более 40 водоемов очистят от мусора к 2024 году

«Нами определены направления реализации мероприятий по сохранению Телецкого озера и развитию прилегающей территории. На эти цели предусматривается 705 миллионов рублей. В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал, с учетом его продления еще на шесть лет. Кроме того, в 2024 году мы планируем провести экологическую реабилитацию более 40 водных объектов. И с привлечением волонтеров очистить их берега и прибрежные акватории от мусора».