Бурматов: Комитет Госдумы по экологии обсудит законопроект о счётчиках загрязнения в начале апреля

Инициатива, предполагающая установку счётчиков загрязнения на трубах предприятий, на днях была внесена в Госдуму и будет обсуждаться на расширенном заседании Комитета по экологии 4 апреля, сообщил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре « Парламентской газеты ».

«Мы «дожимаем» тему счётчиков, которые будут стоять на трубах предприятий и учитывать химический состав выбросов в атмосферу и воду. Счётчики будут передавать данные в единый центр сбора информации в Москве , что даст нам возможность сразу ловить нарушителей за руку», — рассказал он.

Депутат отметил, что эта инициатива была разработана в связи с исполнением поручения президента, которое он дал ещё полтора года назад и продвигалась с большим трудом.

Параллельно Комитет по экологии следит за второй инициативой о сводных расчётах, которая разрабатывается Минприроды также во исполнение поручения президента.

Инициатива о сводных расчётах предполагает, что замеры загрязнения будут проводиться не рядом с трубами предприятия-загрязнителя, а непосредственно в жилых районах.

«Загрязнение атмосферы города складывается из нескольких факторов, и доля предприятий тут может быть совсем небольшая, как, например, в Москве. Но если она существенна и складывается с другими факторами: загрязнением от транспорта и свалок вблизи города, то показания в жилых районах могут быть неблагоприятными, хотя показатели «на трубах» будут говорить, что норма загрязнения не превышена», — пояснил Владимир Бурматов.