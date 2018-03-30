31 марта в Подмосковье состоится Экологический конгресс

Объединённый межрегиональный форум экологических активистов организовал Чрезвычайный экологический конгресс. Конгресс проведут 31 Марта с 14.00 до 19.30.

Основная цель конгресса — обсудить экологические проблемы Москвы Московской области и пути выхода из кризиса, в первую очередь, связанных с мусорными полигонами Московской области: Ядровое, Купчино, Воловичи, Тимохово. Вступительное слово произнесёт П. Н. Грудинин, бывший кандидат в президенты, председатель собрания муниципальных депутатов г. Видное

Основные участники конгресса — стихийно созданные для борьбы со свалками инициативные группы граждан. Всего таких групп, по подсчетам самих организаторов, около 50.