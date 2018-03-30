31 марта в Подмосковье состоится Экологический конгресс 

Объединённый межрегиональный форум экологических активистов организовал Чрезвычайный экологический конгресс. Конгресс проведут 31 Марта с 14.00 до 19.30.
Основная цель конгресса — обсудить экологические проблемы Москвы и Московской области и пути выхода из кризиса, в первую очередь, связанных с мусорными полигонами Московской области: Ядровое, Купчино, Воловичи, Тимохово. Вступительное слово произнесёт П. Н. Грудинин, бывший кандидат в президенты, председатель собрания муниципальных депутатов г. Видное.
Основные участники конгресса — стихийно созданные для борьбы со свалками инициативные группы граждан. Всего таких групп, по подсчетам самих организаторов, около 50.
Как сообщается на официальном сайте конгресса, на мероприятие «приглашены представители Министерства экологии Московской области, Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, МЧС, эксперты ведущих научных организаций».