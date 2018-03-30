В Самаре обсудили меры поддержки экологических НКО

23% населения недовольны экологической ситуацией в регионе. Такие данные озвучили на семинаре-совещании в губернской думе. Опрос проводили при поддержке Общественной палаты Самарской области . На встрече отметили, в 2018-м, в Год волонтера некоммерческие организации будут сообща с жителями решать проблемы экологии.

”Акций много. Если мы берем Тольятти , где достаточно много сгорело леса, то там очень активно работают некоммерческие организации, привлекая средства в том числе и крупных предприятий на восстановление леса, закупая саженцы, и мы через них привлекаем население, которое выходит и сажает лес”, — рассказывает Денис Волков , заместитель председателя комитета губдумы по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды.

На встрече решили провести социологическое исследование и уточнить число НКО в регионе. Зачастую, по данным экологов, информация в открытом доступе не соответствует действительности.

”За последние 7 лет, по нашим экспертным данным, в области отмечается уменьшения количества общественных эколого-ориентированных организаций. Около 15 из них прекратили свое существование. И это свидетельствует о необходимости более внимательного их рассмотрения и поиска мер поддержки со стороны органов власти”, — считает Юрий Астахов, председатель комиссии по охране окружающей среды и экологической безопасности Общественной палаты Самарской области.