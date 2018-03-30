Ещё
В Самаре обсудили меры поддержки экологических НКО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре обсудили меры поддержки экологических НКО 

ТРК Губерния 3 часа назад
23% населения недовольны экологической ситуацией в регионе. Такие данные озвучили на семинаре-совещании в губернской думе. Опрос проводили при поддержке Общественной палаты Самарской области. На встрече отметили, в 2018-м, в Год волонтера некоммерческие организации будут сообща с жителями решать проблемы экологии.
”Акций много. Если мы берем Тольятти, где достаточно много сгорело леса, то там очень активно работают некоммерческие организации, привлекая средства в том числе и крупных предприятий на восстановление леса, закупая саженцы, и мы через них привлекаем население, которое выходит и сажает лес”, — рассказывает Денис Волков, заместитель председателя комитета губдумы по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды.
На встрече решили провести социологическое исследование и уточнить число НКО в регионе. Зачастую, по данным экологов, информация в открытом доступе не соответствует действительности.
”За последние 7 лет, по нашим экспертным данным, в области отмечается уменьшения количества общественных эколого-ориентированных организаций. Около 15 из них прекратили свое существование. И это свидетельствует о необходимости более внимательного их рассмотрения и поиска мер поддержки со стороны органов власти”, — считает Юрий Астахов, председатель комиссии по охране окружающей среды и экологической безопасности Общественной палаты Самарской области.
ТРК Губерния: последние новости
Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 60,6 % В регионе прошли акции памяти жертв трагедии в Кемерове Предварительный результат выборов-2018 уже называют рекордным для России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов137
Вторая холодная война официально объявлена688
Россия усилила военную мощь в Сирии97
Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт26
Ответ России обидел США19
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение