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«Норникель» выделит 170-180 млн рублей на поддержку экологических проектов в 2018 году
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«Норникель» выделит 170-180 млн рублей на поддержку экологических проектов в 2018 году 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Компания «Норникель» планирует выделить 170-180 млн рублей на развитие научно-технической базы четырех российских заповедников и заказников, а также поддержку общественных, волонтерских и образовательных экологических программ в 2018 году. Об этом ТАСС сообщила в пятницу вице-президент компании Елена Безденежных.
"На 2018 год предусмотрена поддержка волонтерских движений, международных, общественных и образовательных программ, а также программа по модернизации научной базы на территории заказника «Реликтовые дубы» в Забайкалье, заповедников «Пасвик» и «Лапландский» в Мурманской области и «Таймырский» в Красноярском крае, чтобы способствовать изучению этих заказников и обмену информацией между ними. На эти цели мы потратим около 170-180 млн рублей", — сказала Безденежных.
Она напомнила, что «Норникель» планирует вложить в экологические проекты порядка 250 млрд рублей до 2023 года. «Эти меры позволят сократить выбросы в воздух с наших предприятий на 75% к 2023 году», — добавила вице-президент компании.
"Норникель" — крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.
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