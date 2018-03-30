Рязанские нефтяники организовали школьникам поездку в Окский заповедник

Несколько десятков учеников 10 и 11 «Роснефть-классов» школы №43 при поддержке Рязанской НПК побывали в Окском заповеднике, где в рамках экологического урока узнали о проблемах сохранения редких видов животных и птиц.

На уроке научные сотрудники заповедника показали ребятам фильм об истории заповедника, провели по музею, ознакомили с питомниками зубров и журавлей. Дети узнали об особенностях строения и жизненного цикла животных, об условиях, необходимых для изолированного выращивания зубров и птенцов журавлей. Многие школьники впервые посетили особо охраняемую природную территорию России . С неподдельным детским изумлением они наслаждались красотами природы поселка Брыкин Бор и фотографировались на фоне питомцев.

«Уроки экопросвещения имеют большое воспитательное значение у детей, — сказал генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов . — Они учат доброте, позволяют вникнуть в таинство жизни природы. Надеюсь, что урок оставит добрый след в душах ребят и принесет много новых знаний об окружающей среде».

Экспедиция школьников в живописнейший уголок Мещеры стала очередным мероприятием РНПК в рамках программы по экологии в 2018 году. Так, летом прошлого года на летнем практикуме в Окском государственном природном заповеднике побывали дети из общественной экологической организации «Хозяин Мещеры». Целую неделю школьникам преподавали лесоведение, орнитологию, зоологию, ботанику и гидробиологию. А поддержало экологическую экспедицию школьников Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

Наша справка

РНПК сотрудничает с Окским заповедником с 1999 года в рамках реализации социальной и благотворительной программы. За это время при поддержке завода отремонтировали музей заповедника и визит-центр, профинансировано издание сборников научных трудов сотрудников, обновили транспортный парк.

Кроме того, нефтяники купили беспилотные летательные аппараты, позволяющие проводить охрану заповедника и мониторинг животных.