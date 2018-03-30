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Рязанские нефтяники организовали школьникам поездку в Окский заповедник
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Рязанские нефтяники организовали школьникам поездку в Окский заповедник 

АиФ Рязань 53 минуты назад
Несколько десятков учеников 10 и 11 «Роснефть-классов» школы №43 при поддержке Рязанской НПК побывали в Окском заповеднике, где в рамках экологического урока узнали о проблемах сохранения редких видов животных и птиц.
На уроке научные сотрудники заповедника показали ребятам фильм об истории заповедника, провели по музею, ознакомили с питомниками зубров и журавлей. Дети узнали об особенностях строения и жизненного цикла животных, об условиях, необходимых для изолированного выращивания зубров и птенцов журавлей. Многие школьники впервые посетили особо охраняемую природную территорию России. С неподдельным детским изумлением они наслаждались красотами природы поселка Брыкин Бор и фотографировались на фоне питомцев.
«Уроки экопросвещения имеют большое воспитательное значение у детей, — сказал генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов. — Они учат доброте, позволяют вникнуть в таинство жизни природы. Надеюсь, что урок оставит добрый след в душах ребят и принесет много новых знаний об окружающей среде».
Экспедиция школьников в живописнейший уголок Мещеры стала очередным мероприятием РНПК в рамках программы по экологии в 2018 году. Так, летом прошлого года на летнем практикуме в Окском государственном природном заповеднике побывали дети из общественной экологической организации «Хозяин Мещеры». Целую неделю школьникам преподавали лесоведение, орнитологию, зоологию, ботанику и гидробиологию. А поддержало экологическую экспедицию школьников Рязанская нефтеперерабатывающая компания.
Наша справка
РНПК сотрудничает с Окским заповедником с 1999 года в рамках реализации социальной и благотворительной программы. За это время при поддержке завода отремонтировали музей заповедника и визит-центр, профинансировано издание сборников научных трудов сотрудников, обновили транспортный парк.
Кроме того, нефтяники купили беспилотные летательные аппараты, позволяющие проводить охрану заповедника и мониторинг животных.
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